Prečo sa oplatí začať podnikať práve teraz

Začať podnikať sa oplatí vlastne vždy. A to z toho dôvodu, že život je príliš krátky na to, niečo dôležité odkladať. Vlastne je príliš krátky na odkladanie čohokoľvek, aj tej najmenšej maličkosti.

V živote príde okamih, v ktorom si uvedomíme, že máme polovicu z neho za sebou. V tej chvíli sa cítime podobne, ako deti v polovici prázdnin. Už sa nám zábava nerozbieha, už sa nám z nej odrátava. S jediným rozdielom, tie prázdniny sa budú opäť opakovať.

Život je príliš krátky na to, nezažiť jeden poriadny úspech. Nie, že by to bol jediný úspech v našom živote, ale je iný. Iný, ako všetky ostatné.

Na svojich cestách som stretol rôznych ľudí. Rád som hovoril s veľmi starými ľuďmi, korí už netušia, či sa dožijú ďalšieho dňa. Bolo fascinujúce počúvať ich pohľad na život. Okrem blízkych, ktorí každému z nich chýbali, sa takmer všetci zhodli na jednom. Ľutujú, že toho neskúsili v živote viac. Že neboli odvážnejší, že sa viac o veci nepokúšali, že niektoré veci nevyskúšali.

Život žijeme na prvý pokus, opakovať sa nebude. Ani nebudú žiadne opravné pokusy, ani druhé pokusy, ani nedostaneme možnosť opraviť naše chyby. Najväčšou chybou však je, tak sa báť že nejakú urobíme, že neurobíme radšej nič.

Nepodnikneme čo by sme chceli, nevyskúšame po čom túžime, nevytvoríme či nevybudujeme to, čo by sme mohli. Plytváme tým jediným čo máme a tým je čas. Pritom práve ten má najväčšiu hodnotu a nedá sa kúpiť.

A prečo o tom píšem? Možno ste si pri nadpise povedali, že sa možno dozviete nejaký obchodnícky tip, ktorý využijete. V skutočnosti to aj bolo mojim plánom, no počas písania som si uvedomil niečo väčšie. A tým je to, že tento svet vás potrebuje. A potrebuje vás bez ohľadu na to, či je doba taká, alebo onaká. Potrebuje vaše nápady, potrebuje užitočnosť vašich produktov, alebo služieb, ktoré prinesiete. Potrebuje tiež váš úspech, aby ste inšpirovali ďalších ľudí niečo podniknúť.

Po ďalšie potrebuje, aby ste boli úspešní a šťastní, pretože takých ľudí je treba. Presne tak, veľmi potrebujeme, aby sa vám darilo.

Preto ak máte chuť a doteraz ste váhali, už s tým prosím prestaňte a začnite. Veľmi na vás spoliehame, že svojim úspechom a radosťou prispejete ku lepšiemu svetu.

Milan Tkáč

Podnikateľ, kouč a autor