Tri stratégie na zlepšenie vašej výkonnosti v práci aj ked vás robota nebaví

Možno ste sa niekedy zamýšľali nad tým ako zlepšiť svoju produktivitu v práci. Je super, keď vás vaša práca baví, pretože potom to ide oveľa jednoduchšie. Pre mnohých je to však iba sen a prácu berie iba ako stereotyp.

To sa môže odrážať buď na vašej výkonnosti alebo zhoršenej pracovnej morálke. Čo však robiť, aby sme dokázali nakopnúť našu výkonnosť a zlepšiť sústredenosť v práci? Uspokojivé výsledky sa časom môžu prejaviť na vašom plate a takisto aj na celkovej nálade. V tomto článku sa pokúsim zhrnúť niektoré rady, ktoré Vám môžu napomôcť zlepšiť vašu výkonnosť.

1.stratégia – Zlepšite váš „time manažment“ a plánovanie

Mne osobne a mojim kolegom veľmi pomáha organizácia. Takisto sa môžete inšpirovať úspešnými ľuďmi, ktorí vrelo odporúčajú túto metódu. Predstavte si, že máte v práci nasledujúci deň alebo týždeň toho veľa. Problémom je, ak to máte všetko neorganizované. Je to z dôvodu, že váš čas strávený v práci nemusí byť efektívne rozložený. Neorganizovanosť spôsobuje, že máte v hlave bordel a akurát čo príde je demotivácia a frustrácia z dôvodu, že nestíhate, čo môže negatívne ovplyvniť vašu výkonnosť.

Skúste si sadnúť večer na päť minút pred ďalším dňom, zapísať si do diára alebo do mobilu, čo máte v pláne, čo musíte urobiť a koľko času tomu chcete venovať. Aj keď máte dajme tomu veľa vecí, naplánovanie týchto udalostí vám pomôže lepšie sa zamerať na jednotlivé úlohy a zlepší vašu koncentráciu. Osobne mám vyskúšané, že pokiaľ si do diára alebo online diára nastavím rozpis činností, ktoré chcem stihnúť a držím sa toho v ten deň, som vtedy oveľa viac produktívny. Samozrejme nie všetko vždy splním.

2.stratégia – Zapracujte na svojich zručnostiach

Kto nemá čo zlepšovať, tak ho čaká stagnácia. Vzdelanie, naberanie nových skúseností a vedomostí, budovanie si zručností, napredovanie celkovo má oveľa väčší a hlbší význam ako si myslíte. Iba touto cestou sa dokážete posúvať, zlepšiť svoje know-how na konkrétny druh práce. Ďalším plusom je, že dokážete sa pozrieť na veci aj z inej perspektívy a nájsť tak efektívnejšie riešenia.

Môžete začať čítaním kníh vo voľnom čase, zlepšovať si svoje komunikačné zručnosti. Ideálnou cestou je, pokiaľ spojíte príjemné s užitočným. Z dlhodobého hľadiska vám to môže pomôcť lepšie pochopiť súvislosti, dať nový nadhľad a zvýšiť produktivitu, čo sa časom môže takisto ukázať na vašej a zamestnávateľov spokojnosti. Toto je cesta ku zvýšeniu vášho ohodnotenia.

3.stratégia – Nezabudnite sa venovať aj sebe

Jednou z najdôležitejších vecí je venovanie sa aj sebe samému. Táto činnosť sa neskutočne podceňuje a veľa krát ju podceňujem aj ja. Je to z dôvodu, že niekedy uprednostňujem prácu pred ostatnými dôležitými vecami v živote. Týmto chcem povedať, že dbajte o svoje zdravie, športujte, relaxujte, robte čo Vás baví vo voľnom čase. Nezabudnite, že život ani z ďaleka nie je len práca. Neprenášajte si Váš stres z práce domov. A ak už sa inak nedá, choďte sa poprechádzať, alebo si choďte zabehať, zaplávať, proste vypnite od svojej práce.

Nie je dobré mať stále rovnaké myšlienky. Je vedecky dokázané, že šport a relaxácia ma v sebe neskutočnú silu a výrazne pomáha odbúravať stres. Navyše, počas týchto aktivít vám v hlave môžu vzniknúť rôzne skvelé nápady. Aj keď práca v živote je dôležitá, na prvom mieste ste vy, vaša rodina a zdravie. Až potom všetko ostatné.