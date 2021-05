Vďaka čomu sa stal Steve Jobs úspešným podnikateľom?

Asi každému je známy už zosnulý Steve Jobs, ktorý bol spoluzakladateľom spoločnosti Apple Inc. Vo všeobecnosti je považovaný za génia, vizionára a zaradil sa medzi najúspešnejších podnikateľov sveta.

Ak chcete zistiť viac o podrobnostiach jeho života, na trhu nájdete knihu Steve Jobs od Waltera Isaacsona, ktorá patrí medzi najpredávanejšie knihy všetkých čias. V tomto článku sa dozviete o tom, vďaka čomu sa stal Steve Jobs mimoriadne úspešným človekom a podnikateľom.

Cestujte po svete

Rok predtým, ako založil spoločnosť Apple, odcestoval do Indie za štúdiom budhizmu. Vďaka cestovaniu sa človeku rozšíri perspektíva o tom, čo všetko je možné aj v oblasti podnikania. Objavovanie nových krajín a kultúr vám môže pomôcť nájsť nové kontakty a budúcich priateľov. Nikdy neviete, koho na svojej ceste stretnete.

So správnym partnerom je všetko lepšie

Steve Jobs nepracoval na značke Apple sám, jeho partnerom bol Steve Wozniak a spolu im to v práci dokonale ladilo. Takisto je dôležité mať správneho partnera vo vzťahu. Celkovo by ste si mali starostlivo vybrať ľudí, ktorými sa chcete obklopiť. Vyberajte múdro a úspech vám pôjde naproti.

Raz zomriete, nemrhajte svojim časom

„Pamätanie na to, že čoskoro zomriem, je najdôležitejší nástroj, s ktorým som sa kedy stretol, ktorý mi pomáha robiť veľké rozhodnutia v živote." Pretože takmer všetko - všetky vonkajšie očakávania, všetka pýcha, všetok strach z rozpakov alebo zlyhania - tieto veci jednoducho odpadnú tvárou v tvár smrti a zostane len to, čo je skutočne dôležité. “ - Steve Jobs

Veľa úspešných ľudí často rozmýšľa o smrti, ale nie v zlom. Uvedomenie si vlastnej pominuteľnosti vás zbaví strachu z vystúpenia zo zóny komfortu. Život je krátky, takže ho treba využiť naplno.

Prekážka je skrytá príležitosť

Keď sa Jobs spolu s Wozniakom vyvíjali prvý Apple počítač, zrazu im došli finančné prostriedky. Napriek tomu sa ani jeden z nich nevzdal. Jobs predal svoju dodávku a Wozniak predal grafickú kalkulačku. Treba to prijať ako motivujúci odkaz pre ľudí, ktorí sa momentálne trápia nad rôznymi prekážkami. Premeniť ich na príležitosť je veľký úspech.

Aj z negatívneho treba ťažiť to pozitívne

Steve Jobs sa počas svojho života dozvedel, že je adoptovaný. Nie každý znesie túto informáciu a ľudia majú tendenciu sa preto “opúšťať”. On to ale zobral pozitívne, pretože jeho adoptívni rodičia mu dali veľa lásky a pozornosti. Všetko je o uhle pohľadu, niekto sa sťažuje, že prší a iný človek je rád, že mu vďaka dažďu kvitne záhrada. Do ktorej skupiny patríte vy?

Učte sa od druhých

Pozornosť je na ceste za úspechom mimoriadne dôležitá. Vnímajte chyby druhých ľudí a poučte sa z nich, pýtajte sa. Keď mal Jobs dvadsať rokov, pracoval pre spoločnosti HP a Atari. Vďaka svojej všímavosti zistil, čo chce v Apple robiť inak a lepšie. Ak si práve prechádzate zložitou fázou, nezúfajte. Vyhľadajte pomoc skúsených ľudí, ktorí sa pohybujú v podobnej brandži ako vy. Každý raz nejako začínal.

Dôverujte vesmíru

Boh, vesmír, vyššie ja, nazvite to ako chcete. Jobs veril v silu myšlienok a v zákon príťažlivosti. Myšlienky vytvárajú realitu. Preto sa nebojte myslieť vo veľkom a vyslovte nahlas alebo v duchu vaše sny, ambície a vízie. Všetko sa vám vráti, pokiaľ budete veriť a pôjdete za svojím cieľom s odhodlaním a radosťou.

„Chcem rozozvučať vesmír.” - Steve Jobs