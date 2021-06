Emočná inteligencia je veľmi dôležitá. Ako ju vylepšiť?

Čoraz viac zamestnávateľov hľadá človeka s veľkou emočnou inteligenciou (EQ). Doteraz sa v mnohých prípadoch manažéri zameriavali skôr na dosiahnuté vzdelanie a skúsenosti ľudí a pozerali sa na nich skôr pragmaticky.

Doba sa ale neustále zrýchľuje a obrovský pokrok vie spoločnosť poriadne vyčerpať. Ľudia nie sú stroje a treba to, najmä v súčasnosti, čoraz viac pripomínať. Všetci máme emočnú inteligenciu, no každý ju má inak rozvinutú. Určite máte vo svojom okolí ľudí, ktorých považujete za „citlivky”. V skutočnosti sú citliví a empatickí ľudia vo vnútri veľmi silní, aj keď tak na prvý pohľad nemusia pôsobiť. Je to však naopak, pretože dokážu rýchlo rozpoznať rozpoloženie niekoho druhého a podľa toho k nemu zaujať postoj a správanie.

Čo je to emočná inteligencia?

Jednoducho a stručne - ide o schopnosť rozpoznať a ovládať svoje emócie. Človek s vysokým EQ nevybuchne od zúrivosti, keď niečo nejde podľa plánu. To však neznamená, že sa nevie hnevať. Pociťuje hnev, ale rieši ho v sebe a následne koná s chladnou hlavou. S EQ je často spájaná aj empatia - schopnosť, ktorú by sme všetci mali trénovať, žilo by sa nám tak oveľa lepšie. Práve na pracovisku je úroveň empatie veľmi dôležitá, pretože pomáha budovať vzťahy a vzájomné porozumenie. Ak ste empatickí voči zákazníkovi, budete schopní mu ponúknuť tie najlepšie služby. Ak ste zamestnávateľ, empatiou si svojich zamestnancov zaručene získate. Ľudia majú radi, keď sú obklopení srdečnými a empatickými ľuďmi, ktorí dokážu pochopiť ich požiadavky a problémy.

Emočná inteligencia a motivácia

Zamestnávatelia hľadajú kandidátov s veľkou emočnou inteligenciou z mnohých dôvodov. Ide o ľudí, ktorí sú iniciatívni, nemusíte im veci stokrát pripomínať, vedia „čítať medzi riadkami” a tiež je pre nich typická dobrá pozornosť a motivácia. Pracujú efektívne a spoľahlivo, pretože sú si vedomí toho, že ich manažér má tiež na krku veľa práce a určitú zodpovednosť. Na druhej strane však myslia aj na seba, pretože vedia, že svoje potreby nemôžu odsunúť na druhú koľaj. Niekedy majú problém povedať nie, čo sa odráža aj na ich psychickom rozpoložení, preto sa musia naučiť rozpoznať, kedy je na nich vyvíjaný príliš veľký tlak či požiadavky.

Ako vylepšiť svoju emočnú inteligenciu?

hovoriť svoj názor - nesnažte sa za každú cenu všetkým páčiť, buďte svojskí a hovorte, ak sa vám niečo nepáči

reagovať s chladnou hlavou - nereagujte hneď impulzívne, porozmýšľajte o rozumných argumentoch

precvičovať empatiu - vžite sa do kože druhých, pochopte aj druhú stranu veci

pozorne počúvať - pýtajte sa, ukážte, že vás daná téma naozaj zaujíma

prijať konštruktívnu kritiku - na každej kritike skúste nájsť niečo dobré a vezmite si z nej ponaučenie