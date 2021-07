Stres nemusí byť len zlý. Kedy je pre vás dobrý?

Všade v okolí neustále počúvame, aký je stres zlý a nežiaduci. Veľa ľudí sa chce zbaviť stresu, hľadajú všelijaké návody a tipy, ako ho zvládnuť.

Keby však neexistoval stres, ľudský život by nám pripadal fádny, stereotypný a bez vzrušenia. Na druhej strane ale veľakrát ľuďom komplikuje každodenné fungovanie v práci a spoločnosti. Často môže vyústiť do depresie, úzkosti a chronických ochorení, medzi ktoré patrí napríklad cukrovka alebo rakovina. Možno ste doteraz netušili, že existuje dobrý a zlý stres. Možno ste ani nemali čas z toľkého stresu sa nad tým zamyslieť. Preto by ste mali vedieť, že zlý stres dokážete premeniť dobrý a funguje to aj opačne. Pýtate sa ako?

Dobrý stres verzus zlý stres

Dobrý stres sa v psychológii označuje ako eustres, ide o typ stresu, ktorí pociťujeme pri nadšení alebo vzrušení. Medzi typické prejavy patrí zrýchlený pulz a zvýšená produkcia hormónov. Eustres zažívame napríklad pred prvým rande, prekvapením alebo počas adrenalínových športov, spúšťače môžu byť rôzne. Podstatné je to, že eustres dodáva životu náboj a zmysel.

Druhý v poradí je akútny stres, ktorý ľudia zažívajú po prežití traumatickej udalosti (autonehoda, vážne zranenie). Aj keď ide o zlý typ stresu, ľudia sa s ním väčšinou dobre vysporiadajú. Niekedy však trvá, kým sa človek dokáže s traumou vyrovnať a časté je utiekanie sa k alkoholu či k iným omamným látkam. Ak pretrváva viac ako mesiac, môže sa z neho vyvinúť posttraumatická stresová porucha.

Chronický stres je dlhodobý stav, ktorý nastáva, keď je človek dlhodobo vystavený opakujúcim sa stresorom. Zvyčajne sa vyskytuje u ľudí, ktorí majú psychicky náročnú prácu alebo sú vo vzťahu s despotickým partnerom. Tento typ stresu predstavuje veľmi vážny problém, nakoľko výrazne negatívne ovplyvňuje život a psychické zdravie. Neriešenie chronického stresu môže spôsobiť vysoký krvný tlak, nespavosť.

Ako sa zo zlého stresu môže stať dobrý stres?

Nie všetky formy zlého stresu sa dokážu transformovať na ten dobrý. Mali by ste však vedieť, že svojou vôľou dokážete zmeniť vaše vlastné vnímanie stresových faktorov. Ak sa niečoho obávate (pracovný pohovor) a vnímate to ako hrozbu, ide o zlý stres, ktorý vám vie uškodiť. Pokiaľ začnete na danú vec nazerať ako na výzvu a váš osobný posun, vaša hrozba sa zmení na očakávanie a vzrušenie. Ako môžete zmeniť vaše vnímanie?

vnímajte potenciálne výhody, ktoré môže priniesť daná udalosť alebo situácia

pripomeňte si a nahlas vyslovte svoje silné vlastnosti

myslite pozitívne (zamerajte sa na to, čo chcete dosiahnuť)

Keď si toto budete precvičovať pravidelne, spozorujete, že pred dôležitými udalosťami budete cítiť vzrušenie a nebudete ich vnímať ako hrozbu.

Z dobrého stresu sa môže stať zlý

Stáva sa to vtedy, keď človek zažíva priveľa dobrého stresu. Obvykle sa to deje adrenalínovým športovcom a ľuďom, ktorí prežívajú zároveň stresujúcu a zložitú životnú fázu. Preto treba myslieť na rovnováhu a oddych. Ak cítite, že momentálne máte “na ramenách veľa naložené”, nepridávajte si ešte viac. Skúste sa vyhnúť adrenalínovým akciám a eliminujte stres čo najviac.

Slovko na záver

Zvládanie stresu je dlhodobý proces, ktorý vyžaduje plné nasadenie. Kľúčovým bodom je udržiavať si zdravý životný štýl, dostatok spánku, konzumovať výživnú stravu a vyhľadávať pozitívne aktivity. Táto stratégia vám významne pomôže zvládať aj náročnejšie výzvy a skúšky. Držíme palce.